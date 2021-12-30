Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19 начнется 15 января

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С 15 января 2022 года стартует набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в рамках исследования планируется набрать две группы людей: вакцинированных и тех, кто не вакцинировался.

— После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел, — поделился Гинцбург.

Эксперт объяснил, что в ходе исследований также будет испытываться разработанная центром тест-система по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины, пишет ТАСС.

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Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что введение инъекции и применение назальной вакцины от COVID-19 могут дать человеку полную защиту от вируса. При выполнении двух перечисленных действий коронавирус не сможет проникнуть в организм человека через слизистую.