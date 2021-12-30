Росреестр напомнил о правилах раздела имущества при разводе

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Практически на все имущество, приобретенное супругами в период брака, распространяется законный режим. О том, как в случае развода разделить его и собственность, приобретенную гражданином до вступления в брак, «Вечерней Москве» рассказали в Росреестре.

— Согласно статье 256 Гражданского кодекса РФ, статьям 33, 34 Семейного кодекса РФ, практически любое имущество, приобретенное супругами в период брака, является совместно нажитым — на него распространяется законный режим. При этом действующее законодательство Российской Федерации предусматривает случаи, когда стороны могут изменить его, — отметила замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Если раздельный режим собственности не определен, то для распоряжения недвижимостью или совершения определенного ряда сделок необходимо получить нотариально удостоверенное согласие супруга, напомнила специалист.

Что касается имущества, принадлежавшего каждому из супругов до вступления в брак, а также полученного супругом в дар, в порядке наследования, или другим безвозмездным способом, — оно является его личной собственностью.

— Очевидно, что недвижимым имуществом, принадлежащим одному из супругов и не входящим в состав совместно нажитого имущества, супруг-правообладатель распоряжается самостоятельно. Согласие другого супруга на совершение любых сделок с добрачным, поступившим в дар и по безвозмездным сделкам, в том числе в порядке приватизации жилых помещений, а также перешедшим в порядке наследования недвижимым имуществом, не требуется, — уточнили в Росреестре.