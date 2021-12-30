Сергунина: В Москве определили победителей ежегодного добровольческого конкурса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победителями и призерами конкурса «Доброволец Москвы — 2021» стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 30 декабря.

— Добровольчество в столице стремительно развивается — в нынешнем году конкурс объединил больше десяти тысяч москвичей. Годом ранее участников было около 7,5 тысячи, — рассказала представитель мэрии.

Больше всего заявок оказалось в номинации «Я — волонтер», куда отправили более 440 анкет. При этом наибольшее число участников зарегистрировались в номинации «Добрая команда. Школа» — 2133 человека.

Волонтеры могут учиться на конкурсе у экспертов, а также обмениваться опытом, подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Город, по ее словам, всегда готов помочь добровольцам в развитии и реализации их идей.

Лауреатом номинации стала Татьяна Ведешкина, поддержавшая за два года около 50 крупных волонтерских мероприятий. Победителем номинации «Добрая идея» стала команда с проектом «Рука помощи пожилым людям», который нацелен на поддержку пенсионеров и инвалидов.

Ее члены являются студентами-медиками и оказывают медико-социальную помощь, организуют доставку продуктов питания, а также уделяют внимание одиноким пожилым людям. Например, одному пожилому мужчине с плохим зрением волонтеры читают вслух.

Ознакомиться с полным списком победителей и призеров можно на сайте конкурса. Во время конкурса добровольцы приняли участие в акции «Подарки пожилым».

Им необходимо было принести вещи для передачи в благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым «Старость в радость». Всего в качестве новогодних подарков было собрано 1920 различных вещей.

Добровольцы также присоединились к всероссийской акции «#МыВместе соберем ребенка в школу». Столичным добровольцам открыты возможности помогать другим, обучаться, реализовывать проекты и находить друзей.