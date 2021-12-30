Шаманка составила топ-3 приносящих богатство и здоровье своему хозяину животных

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Братья наши меньшие, живущие в наших домах, не только способны приносить нам счастье и радость, но и обогащать нас, а также укреплять наше здоровье. Так считает шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Правильное тотемное животное, если за ним ухаживать, наладит вашу связь с космосом, поэтому шаманка составила топ-3 животных, которые помогут обогатиться своим хозяевам.

Помочь никогда не остаться без крыши над головой поможет кошка. Этот питомец видит потусторонние миры, недоступные для нашего взгляда. Ее помощь позволит хозяевам не потерять свой дом. Крjме того, кошка, утверждает шаманка, превосходный целитель.

Собака — верный помощник человека, который сможет выпросить для своего хозяина крепкое здоровье. Космос, благодаря просьбам преданной собаки, даже передаст ей часть проблем человека.

Неожиданным оказался третий «питомец», которого назвала шаманка. Это — козел. Его, конечно, назвать домашним питомцем можно с натяжкой, но шаманка уверяет, что козлята выпросят у космоса богатства для человека, а также помогут ему исцелиться.

Но все дается не задаром, чтобы получить от животного желанную поддержку, его самого надо любить. Чем больше вы любите своего питомца, тем больше помощи jн окажет вам, передает Пятый канал.

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