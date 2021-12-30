Сергунина: Кинопроизводители смогут получить гранты правительства Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на гранты для кинопроизводителей, чьи фильмы способствуют популяризации образа столицы, стартует 1 января 2022 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 30 декабря.

— Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино, — рассказала представитель мэрии.

Заявки будут приниматься вплоть до 31 марта, уточнила она. Главным условием является наличие планов узнаваемых общественных пространств города, отражающих его самобытность.

Данные эпизоды должны составлять не менее десяти процентов от общего хронометража картины. Заявки смогут подать отечественные кинопроизводители, чьи фильмы имеют прокатное удостоверение.

При этом их картины должны выйти в прокат не ранее 1 января 2021 года. Еще одним критерием является соответствие показателям по численности аудитории в кинотеатрах — не менее десяти тысяч зрителей для полнометражных фильмов и не менее трех тысяч для короткометражных работ.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте «Москино». Отдельно гранты предусмотрены и для анимационных студий города.

В 2021 году определены 14 получателей выплат, им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. Прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях, продолжается до 24 декабря.