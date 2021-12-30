Названы семь тревожных признаков развития болезней сердца

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Врач Наталья Тубылова перечислила семь симптомов болезней сердечно-сосудистой системы, с которыми нужно обратиться к врачу.

Cпециалист отметила, что если пульс часто превышает значение 90 ударов в минуту, то стоит обратить на это внимание. Также тревожным признаком является низкий пульс — менее 50 ударов в минуту.

Важным симптомом, на который стоит обратить внимание, считается боль в груди. Это может быть признаком опасной ишемической болезни сердца.

Одышка и проблемы с дыханием могут также свидетельствовать о наличии проблем с сердцем. В этом случае важно отслеживать динамику. Если состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Отечность конечностей может быть признаком проблем с сердцем или венами. Заметить отечность проще всего в вечернее время, если на ногах имеется след резинки от носков.

Еще один опасный признак — невозможность спать на ровной поверхности.

— Если человек не может спать на ровной кровати, нужны обязательно подушки, чтобы нормально дышать — это важный признак. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу, — отметила она в комментарии Nation news.

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