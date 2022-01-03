Народный календарь. Что нельзя делать 4 января, чтобы избежать проблем со здоровьем

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Сегодня Православная церковь почитает память Анастасии Узорешительницы. Нельзя бить животных, иначе будут проблемы со здоровьем.

На Анастасию не следует прокалывать уши. Согласно поверьям, проколы будут долго заживать. Запрещается по дому ходить босиком и вязать. В противном случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.

Если женщина рожает в этот день, то, согласно поверьям, роды пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.

Приметы погоды:

По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь.

Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым.

Непогода или слякоть — к холодному и дождливому октябрю. На крыше много сосулек — год будет урожайным.

Облака против ветра плывут — ожидается снегопад.

Если в речке воды стало меньше, то улов рыбы будет в этом году плохой.

Еще это знак, что лето будет засушливым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 4 января, чтобы не было проблем со здоровьем

Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.