Актер сериала «Каменская» Владимир Поночевный скончался от COVID-19

Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 82 лет скончался советский и белорусский актер Владимир Поночевный, наиболее известный по роли в сериале «Каменская». Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила «Российская газета».

Уточняется, что актер скончался из-за последствий коронавируса.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 1961 году он окончил актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Еще во время учебы, в 1958 году, он сыграл свою первую роль в кино — в героической киноповести «Юность наших отцов». Всего Поночевный был задействован в более двух десятках проектов. Среди них «Сыновья уходят в бой», «Последняя ночь в раю», «Закон», а также сериалы «Каменская-1» и «Государственная граница».