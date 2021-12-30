Карта оплаты проезда «СберТройка» заработала в Нальчике

Фото: Пресс-служба Дептранса

Единая билетная система на базе карты «Тройка» стала доступна в Нальчике. Воспользоваться проездным билетом теперь можно на всех маршрутах, которые обслуживает МУП «Нальчикский транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что система оплаты проезда заработала в 13 автобусах и семи троллейбусах.

— Если сейчас проезд на автобусе в городе стоит 15 рублей, то по «Тройке» и банковской карте будет дешевле — 13 рублей, — заявили в пресс-службе.

При этом в будущем планируется ввести в регионе пересадочный тариф между всеми городскими маршрутами. Так, местные жители смогут покупать абонементы поездок на нужный срок.

— Нальчик — это прогрессивный город, выбирающий современные сервисы для своих жителей. Это поможет руководству региона развивать городской транспорт и адаптировать его под нужды пассажиров. В рамках заседаний Госсовета по транспорту под председательством президента РФ была обозначена задача по развитию мультимодального билета на транспорте, над которой мы сейчас активно работаем вместе с регионами, — добавил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов подчеркнул, что введение «Тройки» в городском транспорте сделает его еще более комфортным и доступным для пассажиров.

17 декабря систему оплаты проезда «Тройка» запустили в наземном общественном транспорте Новосибирска.