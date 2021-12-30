«Обнимались, ревели»: Шура рассказал, как помирился с матерью после 25-летней разлуки

Фото: Youtube / Super

Звезда нулевых, певец Шура рассказал о том, как помирился с матерью, с которой не общался почти 25 лет.

— Это тяжело говорить. 25 лет! Это надо быть таким... После 30 время несется очень быстро. Когда мне сказали, что я столько лет не общался с ней, я подумал: «Придурок ты!». А теперь мы снова лучшие друзья, как и в детстве, — рассказал артист в интервью для YouTube-канала Super.

Момент примирения показали в эфире программы на одном из федеральных каналов, однако этому предшествовало настоящее примирение после стольких лет молчания.

— Мы ездили в туре на автобусе, и Новосибирска не было в графике. Мы ехали до Барнаула. И я просыпаюсь, у меня на руках букет цветов, и я смотрю в окно — мой дом. Коллектив говорит — иди. Я лет 10 не был дома. Захожу в ограду, и звенят колокола. Меня током пробило всего, и я был уверен, что мама откроет дверь, и все будет хорошо. Мы три часа сидели, ревели, обнимались, — сказал артист.

Он рассказал, что сейчас каждое его утро начинается со звонка или сообщения маме. Именно ее он хочет первой поздравить с Новым годом, правда праздновать они будут не вместе: мама в родном Новосибирске, а Шура — на новогоднем концерте.

— Лучше я отработаю одну ночь, а потом весь год на эти деньги буду с мамой, чем один праздничный день проведу дома, — говорит певец.

Шура ранее рассказал, почему у него до сих пор нет детей.