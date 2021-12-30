Путин подписал закон о Fan ID для спортивных болельщиков

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов Fan ID для спортивных болельщиков.

Документ был впервые введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет, отмечается на портале правовой информации.

17 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит систему Fan ID для идентификации болельщиков на официальных спортивных мероприятиях. Определять перечень спортивных событий, на которых идентификация болельщиков станет обязательной, будет правительство России.

Проектом также предусматривается введение понятия персонифицированной карты на посещение спортивного мероприятия. Эта карта представляет собой электронный документ, который выдается болельщику.

Билеты на спортивные мероприятия можно будет купить, имея при себе действующую карту. Федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.