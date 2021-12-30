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Спортсмены из Подмосковья в 2021 году завоевали более 3 тысяч медалей

Георгий Соланович

Спорт
Спортсмены из Подмосковья в 2021 году завоевали более 3 тысяч медалей
Фото: instagram.com/tokyo2020

Спортсмены из Подмосковья в 2021 году завоевали более трех тысяч медалей. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Там также уточнили, что в уходящем году спортсмены из Московской области приняли участие в 700 соревнованиях по 79 видам спорта, а в V летней Спартакиаде молодежи России регион занял на пьедестале третье место, уступив лидерство двум столицам — Москве и Петербургу.

Более того, на летних Олимпийских играх в Токио 19 подмосковных спортсменов завоевали медали, говорится в сообщении ведомства.

Пловца Евгения Рылова объявили спортсменом года по версии Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице.

Российский спортсмен дважды победил на летних Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, он завоевал серебро в составе национальной сборной в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем.

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