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Александр Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Евгений Белоусов

Спорт
Александр Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в масс-старте в свободном стиле на этапе «Тур де Ски», который проходит в Оберстдорфе.

Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо. Большунов, которому 31 декабря исполнилось 25 лет, уступил ему всего 3,4 секунды. Тройку лидеров замкнул второй норвежец Сьюр Рете. Иван Якимушкин занял 10-е место, Денис Спицов — 11-е.

Отмечается, что женская гонка с общего старта начнется в 17:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что российского пловца Евгения Рылова объявили спортсменом года по версии Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице.

Российский спортсмен дважды победил на летних Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, он завоевал серебро в составе национальной сборной в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем.

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