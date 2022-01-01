Новолуние 2 января: какие ошибки в этот день принесут страдания

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Новолуние идеально подходит для постановки целей на ближайшее время. 2 января нужно оценить свои намерения и направить все усилия в правильное русло. Об этом «Вечерней Москве» сказала шаманка и ясновидящая Кажетта.

По ее словам, во время новолуния мотивы наших действий и поступков окружающих окутаны тайной. Ясновидящая призвала к осторожности: инстинкт в этот период занимает центральное место, поэтому скрытые желания могут выйти наружу.

— Это очень увлекательное время, полное возможностей для спонтанных, незапланированных переживаний. Но возникающая активность также может привести к дальнейшей путанице. Именно в период новолуния многие из нас совершают ошибки, от которых потом страдают. Отсутствие разборчивости в отношении действий может привести к очень нежелательным последствиям. Будьте внимательны, чтобы не искушать себя. Супружеские измены и семейные скандалы в это время — обычное дело. Невысказанный негатив будет литься наружу, — предупредила Кажетта.

Вместе с тем, как отметила шаманка, новолуние является удивительным временем для начинаний. Правда, лучше выждать несколько дней, пока на небе не засияет месяц, посоветовала она.

— Будьте максимально внимательны, чтобы оставаться позитивными. Предохраняйтесь от всякого негатива сознательным усилием воли. Какую бы энергию вы ни проявляли в фазу новолуния, она будет фиксироваться на весь предстоящий месяц, — сказала шаманка.

Дети в новолуние, по ее словам, устраивают истерики и могут громко плакать и кричать от обиды или желания добиться своего. Универсальных советов, которые помогут всем родителям, нет, считает ясновидящая.

— К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Главное — ни в коем случае не кричите на ребенка и не применяйте агрессивный тон, чтобы его успокоить. Хотя в новолуние всех будет тянуть к таким мерам, но от этого будет только хуже, — заключила Кажетта.