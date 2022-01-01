Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 2 января почитает память Игнатия Богоносца.

В народе было принято защищать в этот день свой дом от злых духов. Для этого необходимо было взять иконы и обойти с ними весь дом и вокруг него. Считалось, что подобный ритуал защищал от голода, нищеты и бедности.

В этот день не одалживали денег, так как это могло привести к нищете.

Во второй день нового года было принято служить молебен и устраивать крестные ходы. Именно такой крестный ход вокруг села предотвращал пожары, неурожай и другие беды.

Также в этот праздник необходимо было выразить свое почтение родному дому. Для этого следовало поклониться ему. Ведь именно дом, в котором вырос человек, являлся хранителем традиций.

Приметы погоды:

На Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.

Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным.

Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно — ясным и жарким, слякоть и вьюга — к дождям и холодам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от голода и нищеты 2 января

Именины отмечают: Иван, Игнатий, Даниил.