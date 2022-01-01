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Акция «Трезвый забег» прошла в парке «Сокольники» утром 1 января

Сергей Шахиджанян

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Акция «Трезвый забег» прошла в парке «Сокольники» утром 1 января
Фото: Сергей Шахиджанян

Группа жителей столицы начала новый год с праздничного забега на пять километров. Участники акции встретились в 8:00 1 января в парке «Сокольники».

Акция «Трезвый забег» прошла в парке «Сокольники» утром 1 января

— Мы каждую субботу собираемся по утрам для участия в забеге, — рассказал «Вечерней Москве» координатор проекта Константин Рудаков. — Все желающие могут утром присоединяться к здоровым пробежкам по парку «Сокольники».

Начать год со здоровой пробежки решили 25 человек. Размяться и пройти дистанцию им помогали три собаки — Герда, Санта и Каха. Все участники акции получили штрих-коды, по которым учитывалось время. Самым первым финишировал бегун со стажем Денис Степанов.

Акция «Трезвый забег» прошла в парке «Сокольники» утром 1 января Фото: Сергей Шахиджанян

Константин Рудаков в костюме Деда Мороза активно подбадривал участников.

— Я перед новым годом взвесился, — рассказал «ВМ» участник забега Айрат Хаснуллин. — Было 70, сегодня утром — уже 72. Надо срочно сгонять!

Айрат начал новый год с пробежки по парку, а завершил 31 декабря пробегом по Садовому кольцу.

Многодетный отец Игорь пришел со своими тремя сыновьями. Для старшего участие в сегодняшнем забеге стало юбилейным — 50-м.

Константин Рудаков в костюме Деда Мороза активно подбадривал участников.

Акция «Трезвый забег» прошла в парке «Сокольники» утром 1 января

— Мы всех с радостью примем в наше сообщество любителей бега и здорового образа жизни! — сказал он.

С организацией забега помогли администрация парка «Сокольники» и четыре волонтера. Они следят, чтобы никто не отстал, не потерялся. Маршрут размечается небольшими пластиковыми фишками, чтобы не сбиться с дороги.

Впервые новогодняя здоровая пробежка состоялась 1 января прошлого года. Тогда на дистанцию вышли пять человек — две супружеские пары и студент.

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