Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Павел Гриднев

Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области
Фото: Depositphotos

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Министерства внутренних дел России, автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших. Всего в автобусе находились 49 пассажиров. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте