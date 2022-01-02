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Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Павел Гриднев

Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области
Фото: Depositphotos

Шесть человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебово Скопинского района.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Министерства внутренних дел России, автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро погибли. Всего в автобусе находились 49 пассажиров. В настоящее время па месте аварии работают сотрудники полиции, Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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