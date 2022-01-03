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Роспотребнадзор рассказал о странном симптоме коронавируса у детей

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор рассказал о странном симптоме коронавируса у детей
Фото: pixabay.com

Организм у ребенка может давать различные реакции на коронавирусную инфекцию. Так, например, помимо респираторных симптомов, у несовершеннолетних могут наблюдаться «ковидные пальцы». Данное осложнение напоминает обморожение. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

У детей могут быть замечены нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного COVID-19 могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, а также с органами дыхательной системы.

— Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение, — уточнил Горелов, пишет РИА Новости.

Кроме этого, специалист добавил, что у детей старше семи лет все чаще начала встречаться пневмония, а подростки все чаще страдают поражением легких. Дети до одного года и подростки переносят наиболее тяжело. Также трудности с лечением коронавирусной инфекции имеют те дети, у которых была выявлена хроническая патология или врожденный порок.

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В декабре директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Дайхес заявил, что в оториноларингологии в настоящее время плотно занимаются вопросом реабилитации детей после перенесенного коронавируса. Он отметил, что симптоматика коронавирусной инфекции расширяется.

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