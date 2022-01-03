Эксперт рассказал, возможен ли полный запрет криптовалют в России

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Центробанк планирует запретить инвестиции в криптовалюты. Сообщается, что переводы россиян определенным компаниям, связанным с продажей криптовалюты, будут блокировать. Вместе с директором финансово-юридической компании Юрием Борисовым разбираемся, может ли Центробанк полностью запретить криптовалюту и какие последствия будет иметь это решение.

По словам Борисова, согласно Закону «О цифровых финансовых активах» россияне могут использовать криптовалюту в ограниченном списке операций. Ее можно покупать и передавать по наследству, но нельзя оплачивать ею товары и услуги. Тем не менее, полного запрета криптовалюты ожидать не стоит.

— У законодателей уже была для этого хорошая возможность несколько лет назад, когда многие страны опасливо относились к криптовалютам. Однако в России пошли путем не запрета, а введения ограничений на использование, — комментирует эксперт заявление основателя криптопроекта Joys Андрея Михайлишина, опубликованное в журнале Forbes.

Юрий Борисов отметил, что Центробанк уже давно разрабатывает концепцию цифрового рубля, которая представляет собой аналог криптовалюты. Эксперт считает, что свободно расплачиваться криптовалютой на рынке россияне не смогут. Для компаний, которые работают в цифровой сфере, будут созданы специальные механизмы, когда обе стороны в ряде специфических сфер бизнеса смогут заранее договориться об оплате криптовалютой.