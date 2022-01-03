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Новый BMX-велодром на севере Москвы достроят в 2022 году

Иван Юминов

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Новый BMX-велодром на севере Москвы достроят в 2022 году
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

BMX-велодром на Ангарской улице в САО достроят в 2022 году. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 3 января.

— На участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроят пост круглосуточной охраны, организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и с покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки, — рассказал руководитель ведомства.

Проектом предусмотрены благоустройство территории, а также установка освещения. Всего в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию десяти спортивных объектов площадью почти 88 тысяч квадратных метров.

Так, завершается развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы». Будет закончена реконструкция футбольного стадиона «Москвич», а также в эксплуатацию введут ФОК с бассейном в Чертанове, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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