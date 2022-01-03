Москва увеличила экспорт мороженого на 72,7 процента в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва в денежном выражении увеличила в 2021 году экспорт мороженого на 72,7 процента. Об этом сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 3 января.

— Всего за девять месяцев прошлого года было экспортировано 15,94 тысячи тонн мороженого: на 65,3 процента больше, чем в январе ― сентябре 2020-го. В денежном выражении объем поставок вырос на 72,7 процента — до 39,64 миллиона долларов, — рассказал руководитель ведомства.

Ключевыми потребителями продукции стали США, Казахстан, Канада, Белоруссия и Китай, уточнил он. Всего мороженое из Москвы экспортировали в 31 страну, а общий объем агропромышленного экспорта по итогам девяти месяцев вырос на 10,9 процента и составил 2,8 миллиарда долларов.

Основными товарами в данной категории стали сахар, шоколадные изделия, а также мучные кондитерские изделия. Центр «Моспром» способствует развитию международных связей городских производителей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.