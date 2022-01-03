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Туристический автобус с россиянами перевернулся после ДТП в Белоруссии

Иван Юминов

Происшествия
Туристический автобус с россиянами перевернулся после ДТП в Белоруссии
Фото: Telegram / skgovby

Туристический автобус Scania с группой россиян попал в ДТП на трассе М8 в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД в понедельник, 3 января.

— На 120-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель около 14:00 произошло столкновение туристического автобуса Scania, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, — говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Помощь пострадавшим оказывают медики, отмечается в Telegram-канале министерства.

Видео: Telegram / pressmvd

По данным республиканского СК, водитель Renault перед аварией выехал на встречную полосу при совершении обгона. Всего в автобусе находились 42 человека, из них 40 — граждане России, приехавшие на экскурсию.

Среди пострадавших числятся четверо детей, уточнили в ведомстве. Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», отмечается в Telegram-канале СК.

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