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Дерматолог назвала способы вычислить любительниц алкоголя по лицу

Иван Юминов

Общество
Дерматолог назвала способы вычислить любительниц алкоголя по лицу
Фото: Pexels

Существуют признаки, которые позволяют определить любительниц спиртного по внешнему виду. Об этом заявила дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано.

— Крупное одутловатое, отечное лицо, а также серый землистый цвет лица с выраженным красным рисунком купероза выдают женщину. У нее тяжелые, набрякшие веки, достаточно выражены брыли и глубокие носогубные складки, — рассказала специалист.

Алкоголь обезвоживает кожу, вследствие чего она покрывается мелкими морщинками, уточнила дерматолог. Сахар, содержащийся в спиртном, провоцирует разрушение коллагена, что приводит к ослаблению лицевых мышц, добавила врач.

Подобная симптоматика, по мнению дерматолога, обусловлена системными изменениями в теле из-за спиртного. Баллирано посоветовала делать массажи, пилинги, мезотерапию и фотоомоложение для борьбы со «следами» алкоголя на лице, отмечает Пятый канал.

18 ноября дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как подростку избавиться от акне, а также назвала основные причины появления прыщей. По словам специалиста, главный фактор возникновения подобной проблемы у подростков — гормональная перестройка организма. Степень акне варьируется от легкой до крайне тяжелой. В зависимости от этого врач назначает лечение. При легкой степени достаточно правильного ухода и питания.

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