Более 2700 человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Свыше 2700 человек посетили Музей Победы с 1 сентября 2021 года по «Пушкинской карте». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 3 января.

— Музей Победы одним из первых присоединился к проекту «Пушкинская карта». Мы стараемся сделать так, чтобы молодым людям было интересно на наших экскурсиях, чтобы у них появилось желание снова вернуться в музей, — рассказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Молодежь может купить билет в музей по «Пушкинской карте» и, в частности, ознакомиться с выставками, диорамным комплексом, увидеть светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе». Карта также позволяет приобрести билеты на две уникальные экскурсии: в рамках экспозиций «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Первая экскурсия расскажет о вкладе военного поколения в разгром нацизма, а «Битва за Москву» даст возможность прочувствовать на себе испытания, выпавшие на долю жителей столицы.