Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Трампа для дачи показаний

Иван Юминов

В мире
Генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Трампа для дачи показаний
Фото: Whitehouse

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей бывшего президента США Дональда Трампа, Иванку и Дональда Трампа — младшего, для дачи показаний в рамках расследования о возможном мошенничестве в принадлежащей их отцу компании Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в понедельник, 3 января.

Джеймс намерена получить показания в рамках дела о том, что компания могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Обвинения в уклонении от уплаты налогов и причастности к мошенничеству в июле 2021 года предъявили Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями расследования «охотой на ведьм», отмечает NYT.

15 декабря палата представителей Конгресса США посоветовала американскому министерству юстиции предъявить обвинения бывшему главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, который отказался лично выступить на слушаниях. Уточняется, что Медоуз был помощником Трампа.

Конгрессмены возмутились тем, что экс-глава аппарата Белого дома отказался поговорить с представителями специального комитета нижней палаты Конгресса, который занимается расследованием штурма Капитолия 6 января. Такой поступок со стороны Медоуза расценили как неуважительный и грубый.

Читайте также:
Генпрокуратура Дональд Трамп США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте