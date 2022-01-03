Генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Трампа для дачи показаний

Фото: Whitehouse

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей бывшего президента США Дональда Трампа, Иванку и Дональда Трампа — младшего, для дачи показаний в рамках расследования о возможном мошенничестве в принадлежащей их отцу компании Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в понедельник, 3 января.

Джеймс намерена получить показания в рамках дела о том, что компания могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Обвинения в уклонении от уплаты налогов и причастности к мошенничеству в июле 2021 года предъявили Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями расследования «охотой на ведьм», отмечает NYT.

15 декабря палата представителей Конгресса США посоветовала американскому министерству юстиции предъявить обвинения бывшему главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, который отказался лично выступить на слушаниях. Уточняется, что Медоуз был помощником Трампа.

Конгрессмены возмутились тем, что экс-глава аппарата Белого дома отказался поговорить с представителями специального комитета нижней палаты Конгресса, который занимается расследованием штурма Капитолия 6 января. Такой поступок со стороны Медоуза расценили как неуважительный и грубый.