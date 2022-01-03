Протесты начались на западе Казахстана из-за стоимости газа

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Акимат Мангистауской области на западе Казахстана призвал демонстрантов решать вопросы в правовом поле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 3 января.

— В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле, посредством конструктивного диалога объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения, — говорится в сообщении.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Горожане намерены добиться снижения стоимости на топливо со 120 до 60 тенге.

Акции, где свое несогласие выразили автовладельцы, прошли и в городе Актау. Митингующим объяснили, что цена на газ регулируется спросом и предложением.

Правоохранители еще не задерживали митингующих, уточнили в областном департаменте полиции. Демонстрантам разъяснили, что их действия являются незаконными, отмечает РИА Новости.