Apple первой достигла капитализации в три триллиона долларов

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Компания Apple стала первой в истории, чья капитализация превысила отметку в три триллиона долларов.

По состоянию на 21:55 по московскому времени стоимость акций организации выросла до 182,58 доллара. Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступала место Microsoft.

Microsoft с капитализацией 2,5 триллиона долларов занимает вторую строчку списка, а третье место занимает Saudi Aramco, отмечает РИА Новости.

19 ноября СМИ сообщили, что Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль. Отмечается, что он может появиться в 2025 году.

В начале 2021 года инженеры корпорации считали, что автомобиль появится на свет только через пять–семь лет. Однако теперь в компании рассчитывают разработать его в 2025 году.

Компании еще предстоит завершить испытание беспилотной системы автомобиля, что является «амбициозной задачей» для такого срока. Если Apple не достигнет цели, то может либо перенести выпуск, либо начать продажу автомобилей с более простой технологией.