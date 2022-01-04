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Астрологи назвали четыре «царственных» знаков зодиака

Виктория Храменкова

Общество
Астрологи назвали четыре «царственных» знаков зодиака
Фото: Unsplash

Астрологи выделили четыре знака зодиака, представительницы которых чувствуют себя любимицами судьбы. Отмечается, что рожденным под этими созвездиями отведена «королевская» роль в их жизни.

Так, женщины-Львы никогда не забывают о чувстве собственного достоинства, умеют держать себя в руках и всегда остаются грациозны. Они всегда желанные гости, как у друзей, так и на светских мероприятиях. Однако возможная категоричность и неуступчивость к собственным ошибкам — причина серьезных ссор.

Тельцы прекрасно знают, как покорить человека, а также всегда выглядеть, как королева. Но в ярости представительница этого знака может стать разрушительной, поскольку чувствует большую власть в своих руках, пишет uznayvse.ru.

Женщины-Овны легко и с улыбкой выходят из любых сложных ситуаций. Также представительниц отличает холодный ум и тонкие расчеты. Но эти черты могут быть опасны, когда в Овнах пробуждается диктатор. В остальное время они представляют собой жизнерадостных принцесс, которые смотрят с улыбкой в будущее.

Заключают топ — Рыбы. Конкуренты часто недооценивают эту водную стихию. Это связано с излишней мягкостью Рыб. Но, как показывает практика, очень зря, что их не оценивают по достоинству. Представительницы этого знака зодиака вовсе не жаждут власти, но вполне способны на манипуляцию других людей. Они это делают исключительно для достижения своих целей. Однако при поддержке они могут стать величественными, а их дела могут достичь королевского размаха.

Недавно астрологи перечислили знаки зодиака, которых ожидает особая удача в 2022 году.

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