Астрологи пообещали особую удачу в 2022 году для пяти знаков зодиака

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Особая удача, согласно предсказаниям астрологов, улыбнется в 2022 году представителям пяти знаков зодиака.

Овны

В предстоящем году их ждет знакомство с приятными людьми, которые поспособствуют их карьерному росту. При этом Овнам выпадет шанс встретить близкого и родного человека, о котором они мечтают.

Львы

Львам наконец-то улыбнется удача: в 2022 году они закроют все проекты и задачи, а также смогут успешно осуществить свои желания. Представителям этого знака стоит быть благодарными Вселенной за подобные подарки.

Стрельцы

Представителям данного знака стоит ожидать множества путешествий. Они смогут отправиться в те страны, которые давно хотели посетить. Их также ждет продвижение по карьерной лестнице.

Водолеи

Белая полоса уготована Водолеям в текущем году. Перемен к лучшему им можно ждать уже в новогодние праздники: представители этого знака получат то, о чем давно мечтают.

Рыбы

Невероятные перемены сулит новый год Рыбам. Если они проявят настойчивость в достижении своих целей, то их ждет небывалый успех в карьере и бизнесе, отмечает Пятый канал.

3 января астролог Лилия Любимова заявила, что переход Меркурия в знак Водолея ознаменует период легкого общения, нетривиальных идей и продуктивных мозговых штурмов. Меркурий в знаке Водолея, по ее словам, влияет на способность мыслить нестандартно. Люди смогут наладить отношения с начальством и почувствовать, что «лед тронулся», уточнила она.

Текущий период располагает к приобретению новой техники и внезапным путешествиям. Многие проблемы можно будет решить легче обычного: достаточно посмотреть на них под другим углом, заключила Любимова.