Астролог оценила влияние на людей перехода Меркурия в знак Водолея

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Переход Меркурия в знак Водолея ознаменует период легкого общения, нетривиальных идей и продуктивных мозговых штурмов. Об этом заявила астролог Лилия Любимова.

— В этом положении он успеет развернуться в ретродвижение и 26 января вернется в знак Козерога. Но 15 февраля Меркурий опять войдет в знак Водолея и окончательно покинет его 10 марта, — рассказала специалист.

Меркурий в знаке Водолея, по ее словам, влияет на способность мыслить нестандартно. Люди смогут наладить отношения с начальством и почувствовать, что «лед тронулся», уточнила она.

Текущий период располагает к приобретению новой техники и внезапным путешествиям. Многие проблемы можно будет решить легче обычного: достаточно посмотреть на них под другим углом, отметила Любимова в Instagram.

28 декабря 2021 года астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, в 2022 году у Скорпионов есть все шансы на то, чтобы устроить личную жизнь. Но велика вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего нужно разобраться в ценностях и подумать, какими качествами должен обладать партнер. Только так шансы встретить вторую половинку увеличатся.