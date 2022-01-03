Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог оценила влияние на людей перехода Меркурия в знак Водолея

Иван Юминов

Общество
Астролог оценила влияние на людей перехода Меркурия в знак Водолея
Фото: Unsplash

Переход Меркурия в знак Водолея ознаменует период легкого общения, нетривиальных идей и продуктивных мозговых штурмов. Об этом заявила астролог Лилия Любимова.

— В этом положении он успеет развернуться в ретродвижение и 26 января вернется в знак Козерога. Но 15 февраля Меркурий опять войдет в знак Водолея и окончательно покинет его 10 марта, — рассказала специалист.

Меркурий в знаке Водолея, по ее словам, влияет на способность мыслить нестандартно. Люди смогут наладить отношения с начальством и почувствовать, что «лед тронулся», уточнила она.

Текущий период располагает к приобретению новой техники и внезапным путешествиям. Многие проблемы можно будет решить легче обычного: достаточно посмотреть на них под другим углом, отметила Любимова в Instagram.

28 декабря 2021 года астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, в 2022 году у Скорпионов есть все шансы на то, чтобы устроить личную жизнь. Но велика вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего нужно разобраться в ценностях и подумать, какими качествами должен обладать партнер. Только так шансы встретить вторую половинку увеличатся.

Читайте также:
Космос эксперты Предсказания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте