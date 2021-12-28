Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог составила романтический гороскоп для каждого знака зодиака на 2022 год

Юлия Курганова

Общество
Астролог составила романтический гороскоп для каждого знака зодиака на 2022 год
Фото: Unsplash

Астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра.

Для Овнов 2022-й будет временем активной романтической жизни. Нужно искать партнера и не упускать шанса говорить «да». Не стоит быть требовательным к избраннику, следует проявлять инициативу. Успех на любовном фронте будет зависеть именно от способности общаться.

Тельцов в течение года будет многое отвлекать от амурных дел, поэтому может возникнуть недопонимание со второй половинкой. Но это испытание Тельцы пройдут. Одиночкам будет немного тяжелее. Но астролог уверена, сил хватит и на дела, и на любовные приключения.

Одиноких Близнецов в 2022 году потянет на приключения, которые могут завести далеко. Возможно, одно из них увенчается успехом. Однако Близнецам, которые уже нашли вторую половинку не нужно заниматься подобными делами. Сохраняйте верность, в противном случае — расходитесь.

В 2022-м Раки внезапно решат, что не хотят больше жить по-старому. Прежние приоритеты и ценности окажутся уже несостоятельными. Раки обязательно найдут огрехи в любовных устоях и в будущем изменения помогут наладить взаимоотношения.

Львы в 2022-м будут часто оглядываться на прошлое. Потому возможны попытки вернуть старые романтические отношения. Но астролог предостерегает — этого лучше не делать. Если получится побороть ностальгические чувства, то впереди Львов ждет новый жизненный успех, который и приведет к нужным отношениям.

Девы в будущем году будут окружены романтикой. Им будут встречаться люди, которые своим общением доставят массу положительных эмоций. Но не стоит спешить таять от внимания. Наоборот, следует быть сосредоточенным и внимательным. Только тогда получится выбрать того самого человека, про которого говорят — предначертан судьбой.

Весам в год Тигра будет непросто ориентироваться в романтических отношениях. Им будет хотеться страсти, разнообразия и приключений. Астролог не стала их призывать остепениться, но посоветовала делать это сознательно.

В 2022-м году у Скорпионов есть все шансы на то, чтоб устроить личную жизнь. Но велика вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего, нужно разобраться в ценностях и подумать, какими качествами должен обладать партнер. Только так шансы встретить вторую половинку увеличатся.

Стрельцам скучать в будущем году не придется, ведь они будет окружены вниманием противоположного пола. Однако с большинством из них лучше не связывать свою жизнь, следует относиться к выбору максимально серьезно.

Одинокие Козероги имеют все шансы на романтические отношения. Главное, хорошо присмотреться к партнеру. Астролог предупреждает, что есть риск нарваться на неискренних, корыстных людей. А Козерогам уже состоящим в отношениях нужно набраться терпения. Но в их силах исправить возникший холод в отношениях.

Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах. В первые дни 2022-го им будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола и наметиться взаимные разочарования. В связи с этим Водолеям нужно быть внимательными в том, кому отдавать предпочтение.

Рыбы в наступающем году будут стремиться к прочным взаимоотношениям. Но звезды предупреждают, что в 2022-м велик риск столкнуться с людьми, которые ищут только небольшие интрижки и не настроены ни на что серьезное. Если у Рыб уже есть любимый человек, то они могут потратить много нервов на новый этап «притирки», сообщает Пятый канал.

Назван топ-3 пар по знаку зодиака, которые неизбежно расстанутся. Проблемы в личной жизни могут начаться в союзе Тельца и Весов. Первые обладают импульсивным характером, а вторые отличаются спокойствием и размеренным темпом жизни.

Читайте также:
Гороскопы любовь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте