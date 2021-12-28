Астролог составила романтический гороскоп для каждого знака зодиака на 2022 год

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Астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра.

Для Овнов 2022-й будет временем активной романтической жизни. Нужно искать партнера и не упускать шанса говорить «да». Не стоит быть требовательным к избраннику, следует проявлять инициативу. Успех на любовном фронте будет зависеть именно от способности общаться.

Тельцов в течение года будет многое отвлекать от амурных дел, поэтому может возникнуть недопонимание со второй половинкой. Но это испытание Тельцы пройдут. Одиночкам будет немного тяжелее. Но астролог уверена, сил хватит и на дела, и на любовные приключения.

Одиноких Близнецов в 2022 году потянет на приключения, которые могут завести далеко. Возможно, одно из них увенчается успехом. Однако Близнецам, которые уже нашли вторую половинку не нужно заниматься подобными делами. Сохраняйте верность, в противном случае — расходитесь.

В 2022-м Раки внезапно решат, что не хотят больше жить по-старому. Прежние приоритеты и ценности окажутся уже несостоятельными. Раки обязательно найдут огрехи в любовных устоях и в будущем изменения помогут наладить взаимоотношения.

Львы в 2022-м будут часто оглядываться на прошлое. Потому возможны попытки вернуть старые романтические отношения. Но астролог предостерегает — этого лучше не делать. Если получится побороть ностальгические чувства, то впереди Львов ждет новый жизненный успех, который и приведет к нужным отношениям.

Девы в будущем году будут окружены романтикой. Им будут встречаться люди, которые своим общением доставят массу положительных эмоций. Но не стоит спешить таять от внимания. Наоборот, следует быть сосредоточенным и внимательным. Только тогда получится выбрать того самого человека, про которого говорят — предначертан судьбой.

Весам в год Тигра будет непросто ориентироваться в романтических отношениях. Им будет хотеться страсти, разнообразия и приключений. Астролог не стала их призывать остепениться, но посоветовала делать это сознательно.

В 2022-м году у Скорпионов есть все шансы на то, чтоб устроить личную жизнь. Но велика вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего, нужно разобраться в ценностях и подумать, какими качествами должен обладать партнер. Только так шансы встретить вторую половинку увеличатся.

Стрельцам скучать в будущем году не придется, ведь они будет окружены вниманием противоположного пола. Однако с большинством из них лучше не связывать свою жизнь, следует относиться к выбору максимально серьезно.

Одинокие Козероги имеют все шансы на романтические отношения. Главное, хорошо присмотреться к партнеру. Астролог предупреждает, что есть риск нарваться на неискренних, корыстных людей. А Козерогам уже состоящим в отношениях нужно набраться терпения. Но в их силах исправить возникший холод в отношениях.

Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах. В первые дни 2022-го им будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола и наметиться взаимные разочарования. В связи с этим Водолеям нужно быть внимательными в том, кому отдавать предпочтение.

Рыбы в наступающем году будут стремиться к прочным взаимоотношениям. Но звезды предупреждают, что в 2022-м велик риск столкнуться с людьми, которые ищут только небольшие интрижки и не настроены ни на что серьезное. Если у Рыб уже есть любимый человек, то они могут потратить много нервов на новый этап «притирки», сообщает Пятый канал.

Назван топ-3 пар по знаку зодиака, которые неизбежно расстанутся. Проблемы в личной жизни могут начаться в союзе Тельца и Весов. Первые обладают импульсивным характером, а вторые отличаются спокойствием и размеренным темпом жизни.