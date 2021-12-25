Назван топ-3 пар по знаку зодиака, которые неизбежно расстанутся

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Астрологи убеждены, что знак зодиака, под которым родился человек, непременно влияет на качество отношений и любовных связей. Так, в мире астрологии есть три пары знаков зодиака, которые могут сойтись, но которым не суждено быть вместе.

Например, проблемы в личной жизни могут начаться у союза Тельца и Весов. Первые обладают импульсивным характером, а вторые отличаются спокойствием и размеренным темпом жизни. Из-за разницы мироощущений в этом союзе любовь может перерасти в постоянные конфликты и ссоры.

В паре Льва и Водолея тоже не все так гладко. Оба этих знака зодиака стремятся построить успешную карьеру. Однако на этом их сходства заканчиваются. Львы предпочитают быть на виду и любят привлекать к себе внимание, в то время как Водолеи ведут закрытый образ жизни. Из-за таких различий в приоритетах у этой пары могут начаться проблемы в быту.

Скорпиону и Стрельцу тоже не стоит рассчитывать на крепкий союз. Стрельцы нередко бросают слова на ветер, чем могут сильно задеть партнера. Из-за постоянных склок на пустом месте эта пара может распасться достаточно быстро, передает WMJ.ru.

Кроме того, астрологи рекомендуют всем знакам зодиака быть осторожными в принятии решений во избежание неприятностей в новом 2022 году. Особенно трудным следующий год будет для Стрельцов, Львов и Скорпионов.