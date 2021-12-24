Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет проблемный 2022 год

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Астрологи рекомендуют всем знакам зодиака быть осторожными в принятии решений во избежание неприятностей в новом 2022 году. Особенно трудным следующий год будет для стрельцов, львов и скорпионов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Стрельцы в 2022 году откроют в себе новые страхи, фобии и пороки. Есть риск и остаться без денег. Астрологи рекомендуют не тратить заработанные средства слишком часто и надеется на поддержку близких людей.

Люди, родившиеся под знаком льва, в новом году также не должны тратить много денег. Любой заработок будет даваться с трудом. Астрологи рекомендуют львам в 2022 году не гнаться за прибылью, а работать на свое доброе имя. Более того, львам стоит ожидать много стресса, конфликтов и ссор. Перебороть их поможет терпимость и мудрость.

Скорпионам специалисты тоже советуют использовать свой ум и быть терпимыми к окружающим. Новый год обещает быть для скорпионов полным нервных срывов. К сожалению, астрологи предсказывают возможное расставание с близким человеком или развод, передает «Пятый канал».

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