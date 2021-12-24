Кошмарная ночь: какие знаки зодиака могут испортить Новый год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители ряда знаков зодиака легко могут превратить новогоднюю ночь в кошмар. Таролог и парапсихолог Галина Янко раскрыла «похитителей» хорошего настроения и дала им советы, как не испортить праздник.

Овен

Овны известны своим пылким темпераментом, а в новогоднюю ночь и предшествующей ей суете найдется немало поводов вспылить. Что бы ни случилось, держите себя в руках и не срывайтесь на близких, если не хотите испортить праздник себе и окружающим. Когда нервы накалены, лучше сосчитать до десяти и постараться избежать конфликта.

Близнецы

Возможны мелкие неурядицы, которые обернутся испорченным настроением. Поэтому старайтесь быть последовательными и не ленитесь, чтобы все прошло как по маслу. Звезды рекомендуют вам подготовиться к празднику заранее и продумать все — от компании до наряда.

Рак

Новогодняя ночь, возможно, будет довольно конфликтной, поэтому будьте осторожны в выборе компании. Празднуйте только с теми, с кем не найдется поводов поскандалить, пусть даже это будут один или два человека. В случае возникновения разногласий, лучше заблаговременно уступить, чтобы не доводить до катастрофы.

Лев

В новогоднюю ночь вы можете зайти слишком далеко в своем стремлении быть в центре внимания. Навеселе вы можете наделать глупостей, о которых в последствии будете жалеть. Так что подумайте дважды, прежде чем залезать на стол с намерением станцевать. Будьте осторожны с алкоголем.

Рыбы

Для Рыб не редкость ощущать тоску в Новый год и день рождения. Предстоящий праздник не станет исключением: он может навеять мрачные мысли об упущенном времени, но не стоит прятаться в свою ракушку. Поможет зарядиться настроем шумная веселая компания. Необходимо лишь сделать первый шаг и через силу вытащить себя из дома.