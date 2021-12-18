Мир с Украиной и прорыв в медицине: что предсказала Ванга на 2022 год

Слова Ванги эксперты советуют воспринимать как предупреждения, которые позволят изменить будущее / Фото: YouTube / Первый канал

80 лет назад знаменитая болгарская прорицательница Ванга сделала свое первое предсказание. С тех пор ясновидящая дала множество мировых прогнозов, а ее родные и знакомые продолжают даже спустя 25 лет после ее смерти рассказывать о том, что нас ждет. На этой неделе болгарские СМИ опубликовали очередное видение Ванги — о том, что нас ждет в 2022 году.

Ковид останется

Первое, что всех интересует, конечно же, отступит ли ковид. Ванга не давала однозначного ответа, закончится ли пандемия. Но точно люди привыкнут к болезни и станут ее воспринимать как сезонное заболевание.

Также в медицине может произойти большой прорыв. В общем расслабляться рано, но можно надеяться, что в 2023 году ковид нас покинет навсегда.

— С точки зрения астрологии, нас ждет непростой год, — рассказала «Вечерней Москве» астролог Марина Невская. — Может быть, в некоторых странах ограничения из-за ковида смягчатся, но лишь на некоторое время. Но нас ждут несколько этапов ужесточения: февраль–март и октябрь–ноябрь. Ковид раньше конца 2022 года не исчезнет.

Внимание к двойкам

Суть еще одного пророчества Ванги — о «пяти двойках». Подразумевается, что в 2022 году, когда в дате будет пять цифр «два» случится нечто ужасное. Но такая комбинация цифра была и в прошлом и позапрошлом году: 22.12.2020, 22.02.2021 — и эти дни были абсолютно обычными.

Что подразумевала Ванга, пока неясно.

— Что касается двоек, это можно воспринимать как предупреждение быть более осознанными в эти дни, — рассказала нумеролог Ника Рамазанова. — Цифра «2» означает сомнения, невозможность принять правильное решение, есть риск, что случится всемирный хаос, вызванный непониманием между людьми. Но это больше мое предположение о том, что имела в виду Ванга и о чем хотела предупредить нас.

Добавлю, что любая подсказка, предупреждение дается человеку для того, чтобы он вовремя изменил ход событий. Похоже, сама вселенная решила встряхнуть людей, чтобы стали все добрее и впустили в свои сердца любовь и милосердие.

Разрыв с Америкой

Ванга также утверждала, что в 2022 году отношения между Америкой и Россией будут не просто усложняться. Они могут закончиться вовсе. И выход из ситуации будет найден, но, увы, только через несколько лет.

Зато будет крепнуть дружба России с Китаем — страны в несколько раз увеличат объемы взаимной торговли. И в этом тезисе как раз сомневаться не приходится, учитывая последние новости. На днях председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, что Китай и РФ должны противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран ШОС — все это на фоне бойкота Олимпиады в Пекине американцами.

Также главы государств договорились о более тесном сотрудничестве стран в сфере медицины.

Мир с Украиной

Ванга также увидела в 2022 году спад напряжения в российско-украинских отношениях. Более того, она предсказала объединение России, Белоруссии и Украины. Но если это и произойдет, то явно не в 2022 году.

Цифра вместо денег

И напоследок Ванга была уверена, что в 2022 году бумажные деньги исчезнут. Много лет назад это казалось абсурдом, но, судя по всему, и здесь Ванга угадала — и криптовалюта, и электронные деньги будут занимать все больше места в финансовой системе мира.