«Мужская цифра»: нумеролог рассказал, каким будет 2022 год

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Следующий год будет интересным, но строгим. У него сильная мужская энергия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал нумеролог Вячеслав Класин.

В 2022 году присутствует только одна цифра — двойка (ноль нумерологи не учитывают — прим. «ВМ»). Двойка, по словам Класина, — «мужская цифра», означающая действие и сильную энергию.

— Простые, бездумные, системные, непонятные, однообразные, иногда повторяющиеся поступки приведут нас к результату, когда мы будем подводить итог каждого нашего действия. Цифра шесть (если сложить все двойки в числовом знаке года — прим. «ВМ») — это стержень, харизма, самооценка, глубина, сильная логика, глобальное видение, перспектива, масштабность, эгоизм, самодостаточность, аналитика, структурирование, профессионализм, умение обучать других, — охарактеризовал аспекты будущего года Класин.

Он отметил, что у шестерки есть изъян: она требует признания. С ее помощью легко манипулировать и управлять людьми. Поэтому стоит проявить осторожность в 2022-м. Год будет непростыми, местами — даже жестким. Чтобы добиться новых вершин и увеличить свои доходы, россиянам придется постараться. Вряд ли в 2022-м что-то будет доставаться слишком легко, уточнил нумеролог.

— Цифра шесть открывает глобальное видение на ближайшие годы. Это уже вопрос к самому человеку: насколько он может легко увидеть свое ближайшее будущее. Ведь чем дальше мы увидим свое будущее в 2022-м и сможем его просчитать, тем легче будет достигать целей, — заключил Класин.