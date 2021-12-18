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Россия вышла из Договора по открытому небу

Виктория Храменкова

Политика
Россия вышла из Договора по открытому небу
Фото: Администрация президента РФ

В субботу, 18 декабря, Российская Федерация официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом решении ранее сообщил МИД РФ.

— Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию, — следует из заявления ведомства.

Кроме этого, в МИДе подчеркнули, что несмотря на то, что со стороны США и их союзников наблюдались многочисленные нарушения Договора, Россия делала все возможное для сохранения договора.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед одобрил закон о денонсации ДОН 2 июня 2021 года. После чего президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня. 18 июня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года и уведомила об этом государства, которые являются участниками договора.

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