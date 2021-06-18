Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

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Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Об этом говорится в пятницу, 18 июня, на сайте МИД РФ.

Уточняется, что РФ уведомила о выходе из ДОН государства, которые являются участниками договора.

— Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию, — добавили в ведомстве.

В МИД РФ уточнили, что Белоруссию и другие страны также предупредили о данном решении.

Ведомство также сообщило о том, что выход России из ДОН показал, что попытки добиться односторонних преимуществ обречены на провал, если будут игнорироваться интересы Москвы. Кроме того, МИД РФ заявил, что США ответственны за принятое Россией решение.

— Западным коллегам давно пора осознать: невозможно обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности России и ее союзников. Эффективный ответ у нас всегда найдется, — говорится в сообщении.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед одобрил закон о денонсации ДОН 2 июня 2021 года. После чего президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня.