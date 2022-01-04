Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на продолжительность жизни

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что для того, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших COVID-19, нужно провести больше исследований. Также необходимо обладать большой статистической базой.

Он считает, что на сегодняшний день можно утверждать, что COVID-19 относится к «острым респираторным заболеваниям», которые в большинстве случаев проходят бесследно для человеческого организма.

— Нужно смотреть, как вирус накладывается на какие-либо патологии, которые есть у человека. Патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусом возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями, такими как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, — подчеркнул инфекционист в беседе с РБК.

Вознесенский заключил, что стопроцентный факт сокращения продолжительности жизни после перенесенной коронавирусной инфекции — надуманный.

Однако вирусолог Алексей Аграновский выдвинул обратное предположение.

— У возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани, — считает он.

В декабре молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев сказал, что повреждения, которые происходят в организме человека в результате старения, напоминают процессы, возникающие при течении коронавируса.