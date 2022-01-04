Наталья Сергунина рассказала о программе правительства Москвы для стартапов в сфере туризма

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники городской акселерационной программы для стартапов в сфере туризма и гостеприимства Moscow Travel Factory представили ряд прорывных цифровых решений в 2021 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 4 января.

— Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта — ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер, — рассказала представитель мэрии.

Программа нацелена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу, подчеркнула она. Одним из самых успешных был признан проект, который исключает применение во время туристических экскурсий традиционного радиооборудования.

Разработчик в роли альтернативы предлагает установить на смартфон гида приложение, которое превратит его в передатчик. Слушателям в качестве приемников потребуются телефон или планшет, а также наушники.

Новая технология стриминга аудио от смартфона к смартфону исключает дополнительное оборудование и подключение к интернету. Основатель и генеральный директор компании «Турфон» Тимофей Окроев отметил высокую эффективность Moscow Travel Factory.

Предприятие подписало десятки договоров за время акселератора. Акселератор является лучшей площадкой для стартапов в TravelTech, которые хотят быстро и эффективно проверить свои гипотезы и получить обратную связь от рынка, заверил он.

Еще один финалист создал портал для продажи онлайн-услуг отелей, который призван полностью заменить печатную информационную продукцию в гостиницах. Сервис позволяет гостю воспользоваться всеми услугами, не выходя из номера, уточнил основатель сервиса 2ROOMZ Сергей Левин.

Проект Real Skills, ставший еще одним финалистом, создал образовательную платформу для специалистов сферы услуг. С ее помощью слушатели обучаются качественному гостиничному сервису.

Задача платформы — вывести образовательную сферу гостеприимства на новый уровень, рассказала сооснователь проекта Ульяна Кибирева. Она уточнила, что акселератор способствовал ее знакомству с новыми партнерами — представителями крупных российских компаний.

В настоящее время с ними идут переговоры о сотрудничестве. Real Skills занялся и разработкой платформы микрообразования, запуск которой намечен на второй квартал 2022 года.