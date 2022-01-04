Иммунолог Болибок объяснил, можно ли заразиться «омикроном» на улице

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Заражение штаммом «омикрон» возможно в любом месте, в том числе, и на улице. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, даже в зимний период маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице.

— Если без маски, то заразиться очень легко. В скоплениях людей маска все равно эффективна, потому что процесс заражения происходит через аэрозоль, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что маску важно использовать правильно, меняя каждые два часа. Также он отметил, что необходимо внимательно изучать информацию, указанную на упаковке: некоторые средства индивидуальной защиты не рассчитаны на использование в морозы.

В холодную погоду можно заменить маску на шарф, посоветовал эксперт.

— В случае сильных морозов можно пользоваться традиционным способом, заворачивая лицо в шарф, — заключил собеседник «ВМ».

В начале 2022 года датский эпидемиолог Тира Гроув Краузе предположила, что штамм «омикрон» может стать последним вариантом коронавируса.

— Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса, — передает слова Краузе The Guardian.

По словам специалиста, при инфицировании штаммом «омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «дельта». Также число госпитализаций при «омикроне», чем при «дельте».