Больницу и детский инфекционный корпус построили в ТиНАО в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Курилово, Центральная улица, 2Б Карта всех событий

Амбулатория, подстанция скорой помощи и детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке были построены в ТиНАО в 2021 году. Об этом сообщил глава городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 4 января.

— В медучреждениях предусмотрены посты охраны и современные системы видеонаблюдения. Прилегающие территории благоустроены, создана безбарьерная среда, — рассказал руководитель ведомства.

Амбулатория появилась на Центральной улице, дом 2б в поселении Щаповском. Инфекционный корпус для детей разместили на улице Сосенский Стан, дом 8, строение 7 в поселении Сосенском.

Подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест обустроили в городе Московском на Радужной улице. Создание сети амбулаторий, поликлиник и станций скорой помощи позволяет улучшать доступность и качество медицинского обслуживания, подчеркнул Жидкин.

Высокий уровень инвестиционной активности, как уточняется, создает сотни новых рабочих мест в сфере здравоохранения в ТиНАО. В Коммунарке завершается и строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 посещений в смену.

Продолжается и проектирование детско-взрослой поликлиники на 520 посещений в смену на территории ЖК в поселении Сосенском, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.