Фото: Пресс-служба Госдумы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит международный трибунал, если он нападет на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет во вторник, 4 января.

— Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — международный трибунал, — рассказал парламентарий.

Киеву, как уточнил он, не стоит забывать о событиях 2014 года, когда около 80 процентов украинских военных в Крыму присягнули на верность России. Со временем на Украине придет новая власть, которая возьмет курс на восстановление братских отношений с Белоруссией и Россией, приводит слова Шеремета РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».