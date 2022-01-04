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Почти 30 нелегальных елочных базаров выявили в Москве в ходе проверок

Иван Юминов

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Почти 30 нелегальных елочных базаров выявили в Москве в ходе проверок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили 28 нелегальных елочных базаров в Москве. Об этом заявил глава ведомства Владислав Овчинский во вторник, 4 января.

— В ходе проверок Госинспекцией по недвижимости было выявлено 28 елочных базаров, установленных с нарушениями требований к размещению, три из которых с превышением площадных характеристик и 25 с размещением вне схемы. Нарушители были привлечены к административной ответственности, а несанкционированные елочные базары демонтированы, — рассказал руководитель инспекции.

Предприниматели могут продавать деревья, если выбранное ими место включено в схему размещения. Помимо этого потребуется наличие договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Елочные базары должны быть полностью демонтированы с 1 января. Для предпринимателей проводят регулярные вебинары о правилах размещения базаров, а также разъясняют основные требования к их обустройству, уточнил Овчинский.

При выявлении нарушений инспекция направляет материалы в управу района для принятия мер. Гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до десяти, а юридическим — от 50 до 200.

Ежегодно в Москве открываются пункты по сбору и переработке елей. Их принимают на утилизацию бесплатно, приводит слова Овчинского официальный сайт мэра Москвы.

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