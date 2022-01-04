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Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев умер на 65-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев умер на 65-м году жизни
Фото: Facebook / Виктор Беляев

Бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 4 января.

— Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия, он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу, — говорится в сообщении.

Российские кулинары скорбят, что потеряли великого человека, отмечается на сайте ассоциации. Причина смерти повара не уточняется.

Информация о кончине Беляева появилась и на его странице в Facebook. Информация для тех, кто захочет проститься с ним, будет опубликована в ближайшее время.

Беляев проработал в Кремле 30 лет, начав карьеру на позиции повара. Оказавшись генеральным директором комбината питания «Кремлевский», он готовил для первых лиц и обслуживал государственные приемы на высшем уровне. В обязанности Беляева входило и обслуживание глав зарубежных государств, приезжающих в Россию с визитом.

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