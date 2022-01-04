Глобальный сбой произошел в работе мессенджера Telegram

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Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector во вторник, 4 января.

По состоянию на 20:10 по московскому времени было зафиксировано 228 жалоб. Половина пользователей жалуется на неполадки в работе приложения, 36 процентов — на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов — на проблемы с отправкой сообщений, отмечает Downdetector.

3 января компания Apple стала первой в истории, чья капитализация превысила отметку в три триллиона долларов. Стоимость акции организации тогда выросла до 182,58 доллара.

Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступала место Microsoft. Последняя с капитализацией 2,5 триллиона долларов занимает вторую строчку списка, а третье место занимает Saudi Aramco.