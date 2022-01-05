Более 100 компаний стали участниками фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ореховый бульвар Карта всех событий

Участие в фестивале «Путешествие в Рождество» принимают 104 компании малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в среду, 5 января.

— В этом году на праздничных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» свою продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 — из сферы общепита. В фестивале участвуют предприятия из 16 российских регионов, включая Московскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую, Тверскую, Тульскую области, Республику Коми и Ставропольский край, — рассказал Немерюк.

Пять участников приехали из Узбекистана, Португалии, Китая, Австрии и Великобритании. Подобное разнообразие позволило подготовить интересную кулинарную программу фестиваля, уточнил он.

Фестивальные площадки на Ореховом бульваре и на улице Теплый Стан в этом году стали центрами рождественских блюд. Там в меню представлены гусь под апельсиновым соусом и рождественский штрудель с ванильным соусом.

Запивать все это предлагают душистым травяным чаем, ягодным киселем и какао с маршмеллоу. Традиционный рождественский штоллен в Москве можно попробовать на площадке в Куркине.

Гостей площадки, расположившейся на бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда, ждет меню, в котором есть и золотистая голень индейки, и сытный шашлык. Рождественский блин с красной икрой и семгой можно купить после катания на коньках на площадке у Гольяновского пруда.

Корн-доги, шашлыки из креветок и сочные бургеры можно попробовать на площадке на Городецкой улице. На Вешняковской улице пряный рождественский кекс составит компанию медовому чаю с малиной и можжевельником.

Бульвар Дмитрия Донского ждет поклонников бургеров: среди продаваемых здесь есть рождественский бургер, а еще польский, а-ля рюс, баварский и даже норвежский фишбургер. Среди напитков гостям предложат на выбор кофе, норвежский чай и согревающий рождественский напиток.

На Матвеевской улице ждут поклонников оригинальных десертов и любителей открывать новые вкусы. Там доступны разные виды пирожных брауни и нежные солнечные вафли на кукурузной муке с бананом.

На Новом Арбате можно выбрать что-то свое в меню напитков. Здесь есть прянично-имбирный латте, кофе с черникой и фиалкой, «латте-медовик» с сырно-медовой пенкой, «тайским» латте с чили и манго. Мероприятия фестиваля организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.