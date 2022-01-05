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Для чего Центробанк повысил ключевую ставку

Василий Плиткин

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Финансы
Для чего Центробанк повысил ключевую ставку
Фото: moscow-live

Центральный банк Российской Федерации в очередной раз повысил ключевую ставку. Вместе со старшим научным сотрудником Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ МИНФИНа РФ Игорем Беляковым разбираемся, для чего была повышена ключевая ставка и как это изменение отразится на экономике.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк дает кредиты другим банкам в стране. По мнению эксперта, повышение ее повлечет рост процентов по новым кредитам для клиентов коммерческих банков.

Основной причиной повышения Беляков видит высокую инфляцию.

— Предложение в экономике не соответствует расширяющемуся спросу. Плюс к этому высокие сырьевые цены и повышение глобальной инфляции — в США сейчас она бьет рекорд десятилетия. В России инфляция превысила 8 процентов против целевого годового ориентира в 4 процента. В таких случаях Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику, и это выражается в повышении ставок, — объясняет эксперт.

Эксперт считает, что повышение цены на рубль поможет подавить инфляцию. По его словам, Центробанк не боится повышать ставки благодаря тому, что пандемия коронавируса постепенно идет на спад. Беляков предположил, что в следующем году ставка может опуститься, если инфляция постепенно пойдет на спад.

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