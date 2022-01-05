Началось строительство пересадки с БКЛ на фиолетовую линию метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На строящейся станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начали строить пересадку на платформу Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса в среду, 5 января.

— На «Текстильщиках» Большого кольца подземки приступили к сооружению пересадочного узла на одноименную станцию радиальной фиолетовой ветки, уже начался вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В пресс-службе отметили, что готовность будущей станции БКЛ оценивается примерно в 70 процентов. На «Текстильщиках» уже завершили монолитные работы и организовали гидроизоляцию, на данный момент специалисты ведут архитектурную отделку и монтируют инженерные сети.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии разместят 31 станцию. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. А в начале декабря прошлого года состоялся запуск 20-километрового участка ветки, включающего сразу десять станций.