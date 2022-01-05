Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Началось строительство пересадки с БКЛ на фиолетовую линию метро

Екатерина Нефедова

Город
Началось строительство пересадки с БКЛ на фиолетовую линию метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На строящейся станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начали строить пересадку на платформу Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса в среду, 5 января.

— На «Текстильщиках» Большого кольца подземки приступили к сооружению пересадочного узла на одноименную станцию радиальной фиолетовой ветки, уже начался вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В пресс-службе отметили, что готовность будущей станции БКЛ оценивается примерно в 70 процентов. На «Текстильщиках» уже завершили монолитные работы и организовали гидроизоляцию, на данный момент специалисты ведут архитектурную отделку и монтируют инженерные сети.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии разместят 31 станцию. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. А в начале декабря прошлого года состоялся запуск 20-километрового участка ветки, включающего сразу десять станций.

Читайте также:
Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте